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حصاد اليوم
#وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم

#وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال

2021/09/10
الساعة 11:31 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال
المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة تاليس للحلول الأمنية والخدمات” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط: شهادة الدبلوم في تخصصات: (رسم وتصميم هندسي، إدارة المشروعات).

– محاسب: شهادة الثانوية العامة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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