وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة الملاحة الجوية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم حوكمة التكنولوجيا وإدارة الأداء: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو علوم الكمبيوتر).

– محلل المحفظة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة خدمات الملاحة الجوية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط البرنامج التدريبي، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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