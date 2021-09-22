أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وتعليمية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والجبيل، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إدارة التعب (الظهران).

– موظف المشتريات (الظهران).

– أخصائي أول السلامة والصحة والبيئة (الظهران).

– كاتب تقني (الرياض).

– فني صيانة إلكترونيات (الرياض).

– مطور أول ومحاضر/ بحري (الجبيل).

– مدرس لغة إنجليزية (الطائف).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)