وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والطائف، والظهران، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق عمليات الأمن (الرياض).

– مدرب إلكترونيات الطيران (الرياض).

– مهندس مشروع/ تطوير الإستراتيجية (الرياض).

– موظف استقبال (جدة).

– مشرف أول الأسلحة (الطائف).

– أخصائي أول موارد بشرية (الطائف).

– رئيس التجارة والمشتريات/ التورنادو (الظهران).

– فني نجارة/ السفن (الجبيل).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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