وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وتدريبية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تطوير الأعمال (الرياض).

– مدير مشروع/ إلكترونيات الطيران والمحاكاة (الرياض).

– مدرب علوم الطيران (الرياض).

– مدرب الديناميكا الهوائية (الرياض).

– أخصائي الموارد البشرية (تبوك).

– أخصائي دعم عمليات الطيران (تبوك).

– أخصائي تقني أول/ الصيانة (الطائف).

– معيد معمل الفيزياء (الطائف).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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