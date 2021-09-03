وظائف شاغرة لدى كفاءة الإنفاق والمشروعات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “Expro”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية:

وبيّنت الهيئة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الطرح وعلاقات الموردين.

– محلل إدارة التغيير وعلاقات العملاء.

– محلل خدمات البنية التحتية/ صيانة الطرق.

– محلل خدمات البنية التحتية/ نظافة المدن.

التقديم على وظائف هيئة كفاءة الإنفاق:

وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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