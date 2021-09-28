أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي خدمة عملاء: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير التخطيط الاستراتيجي: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة العمليات، إدارة الجودة).

التقديم على وظائف مركز التعليم الإلكتروني:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)