وظائف شاغرة لدى مركز الدراسات والبحوث الدفاعية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PSDSARC”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة الأعمال، المالية، الاقتصاد)؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية:

وأبرزت إدارة المركز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي مكتب إدارة المشاريع (عدد وظيفتين).

– أخصائي التخطيط والميزانية.

التقديم على وظائف مركز الدراسات والبحوث الدفاعية:

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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