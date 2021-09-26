أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:
وبيّنت هيئة المحتوى المحلي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول المحاسبة.
– مدير إدارة الميزانية.
– مدير المحاسبة.
التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:
وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 أكتوبر 2021م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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