أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت هيئة المحتوى المحلي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة عمليات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير أول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، نظم المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)