أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين، بمرتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) بنظام العقود، وترغب الجامعة شغلها بمواطنين ومواطنات من حمَلة شهادة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من كليات الجامعة.

شروط وظائف جامعة الملك فيصل:

وبيّنت العمادة أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون مرتبطًا بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلًا على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير/دكتوراه) من جامعات معترف بها وبمعدل لا يقل عن جيد جدًا.

– أن تكون المؤهلات العلمية لخريجي الجامعات غير السعودية معادلة من وزارة التعليم.

– أن يكون مؤهل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه امتدادًا للتخصص.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة.

– أن يكون حاصلًا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية.

– أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًا.

– المتقدم على كلية طب الأسنان لا بد أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان.

– اجتياز الشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

– الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة.

التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وأوضحت العمادة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر 2021م، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن تخصصات الوظائف، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)