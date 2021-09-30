أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الطريس السعودية للمقاولات، والشركة العالمية للصناعات الحديثة، ومؤسسة الخلية المتحدة لمكافحة الحشرات، وشركة مجموعة سدر للتجارة والمقاولات” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس طرق.

– مهندس مدني.

– مدير مشروع (عدد وظيفتين).

– أمين مستودع.

– مدخل بيانات/ سكرتير.

– مراقب جرد/ مأمور مشتريات (للجنسين).

– سائق معدات ثقيلة.

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)