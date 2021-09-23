أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة الإكلينيكية؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من سكاكا، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– صيدلي إكلينيكي (سكاكا).

– صيدلي إكلينيكي (مكة المكرمة).

التقديم على وظائف مجموعة شركة ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)