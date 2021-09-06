وظائف صحية شاغرة لدى مجموعة ديافيرم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم السعودية “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، والنماص.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم:

وبيّنت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي اجتماعي (مكة المكرمة).

– أخصائي اجتماعي (النماص).

طريقة التقديم على وظائف ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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