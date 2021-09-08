وظائف فنية شاغرة بفروع شركة ساماكو

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات- التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم التقني، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأبرزت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني صيانة سيارات (الرياض).

– فني صيانة سيارات (جدة).

التقديم على وظائف شركة ساماكو للسيارات:

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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