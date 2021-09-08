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#وظائف فنية شاغرة في شركة Emerson
في عددٍ من التخصصات

#وظائف فنية شاغرة في شركة Emerson

2021/09/08
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف فنية شاغرة في شركة Emerson Emerson
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة بالمملكة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت شركة إميرسون أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تجميع صمامات التحكم/ التشغيل.

– فني طلاء/ الصيانة.

طريقة التقديم على وظائف شركة Emerson:

وأوضحت شركة إميرسون الدولية أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021م.

وأشارت شركة إميرسون الدولية إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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