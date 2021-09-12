وظائف نسائية شاغرة بفروع مراكز عبور

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للنساء، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مراكز المجموعة في كل من الخبر، ووادي الدواسر.

تفاصيل وظائف مجموعة مراكز عبور للرعاية:

وبيّنت مجموعة عبور، أنّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

– تمريض.

– علم نفس.

طريقة التقديم على وظائف مراكز عبور:

وأوضحت مجموعة عبور، أنَّ التقديم متاحٌ إلكترونيًا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

للتقديم على وظائف الخبر، اضغط (هنا).

للتقديم على وظائف وادي الدواسر، اضغط (هنا).

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