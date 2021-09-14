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#وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس
لحمَلة البكالوريوس في عدد من التخصصات

#وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس

2021/09/14
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية شاغرة في شركة سيمينس
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس موقع/ مشروع المترو: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو هندسة الاتصالات).

– مستشار البيئة والصحة والسلامة: شهادة البكالوريوس في تخصص.ذي الصلة

طريقة التقديم على وظائف شركة سيمينس:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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