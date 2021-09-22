أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس نظم: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، أو هندسة النظم، أو الهندسة التقنية).

– مهندس أول عمليات المصنع: شهادة البكالوريوس في أي تخصص هندسي ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة صدارة:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)