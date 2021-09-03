وظائف هندسية شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كيميائي/ مغلف: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الكيمياء، الكيمياء الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي جودة المشروع والتفتيش: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– كيميائي ثانٍ: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الكيمياء، الكيمياء الصناعية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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