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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف

2021/09/20
الساعة 8:00 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة ياسرف
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– قائد فريق هندسة العمليات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

– أخصائي التميز التشغيلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسية، أو إدارة الأعمال).

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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