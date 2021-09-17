وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف محركات/ صيانة الطائرات (الظهران).

– مطور محلل طيران/ التورنادو (الظهران).

– مسؤول تجاري رئيسي/ العقود (الرياض).

– مدير تجاري (الرياض).

– أمين المكتبة الفنية (الرياض).

– رئيس فريق المحاكاة (الرياض).

طريقة التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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