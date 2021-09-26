أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة أبها.

تفاصيل وظائف شركة السودة للتطوير:

وبيّنت شركة السودة للتطوير، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول الجدولة/ التخطيط: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة.

– مستشار إدارة أصحاب المصلحة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف السودة للتطوير:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)