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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة Ericsson
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير

#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة Ericsson

2021/09/15
الساعة 8:40 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة Ericsson Ericsson
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة Ericsson:

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تكامل.

– رئيس تطوير الأعمال.

– مدير المصادر الإستراتيجية.

– مهندس حلول/ إدارة الطلبات.

طريقة التقديم على وظائف شركة إريكسون:

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأفادت شركة إريكسون أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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