أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مفتش أول خط التدفق (الدمام).

– فني ميداني (الظهران).

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)