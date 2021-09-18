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وفاة الكاتب فؤاد عزب ومغردون : كان رمزاً جميلاً في الطب والأدب

وفاة الكاتب فؤاد عزب ومغردون : كان رمزاً جميلاً في الطب والأدب

2021/09/18
الساعة 2:19 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وفاة الكاتب فؤاد عزب ومغردون : كان رمزاً جميلاً في الطب والأدب
المواطن - الرياض

توفي الدكتور فؤاد عزب الكاتب في صحيفة عكاظ، بعد رحلة طويلة من المعاناة مع المرض حيث انتقل إلى جوار ربه بينما كان يتلقي العلاج في أمريكا.

مواطنون ينعون فؤاد عزب

وقد نعى العديد من المواطنين والإعلاميين والكتاب الكاتب الراحل داعين الله له بالمغفرة والرحمة ولأهله بالصبر والسلوان حيث قالت الدكتورة سامية العمودي: رحل الصديق والأخ والزميل وترك في القلب دمعة .. فؤاد رحمه الله كان رمزاً جميلاً في الطب وفي الأدب اللهم اجعل الجنة مثواه” فيما قال الإعلامي خالد المطرفي: رحم الله الدكتور فؤاد وعظم الله أجر عائلته ومحبيه وأحسن الله عزاءهم.

رحيل مؤلم 

أما الكاتب هاشم عبده هاشم فقال : “مؤلم .. أن ترحل عنا اليوم أيها الصديق العزيز الدكتور فؤاد .. فلك الدعاء من كل من عرفك بان يرحمك الله ويخفف وطأة مصابك على أهلك وذويك ومن أحبك وما أكثرهم .. إنا لله وإنا إليه راجعون “.

فؤاد عزب


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