وفاة المستشار العسكري الأعلى لخامنئي بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بوفاة حسن فيروزآبادي، المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني علي خامنئي، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفاة فيروزآبادي:

وأكدت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية أن فيروزآبادي فارق الحياة اليوم الجمعة عن عمر ناهز 71 عامًا متأثرًا بإصابته بمرض “كوفيد-19”.

وشغل فيروزآبادي منصب قائد أركان الجيش الإيراني على مدى 27 عامًا، من 1989 حتى 2016، ثم عينه خامنئي مستشارًا عسكريًّا أعلى له، كما تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وأعرب كبار المسؤولين في إيران، بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي وقائد الأركان الحالي محمد باقري عن مواساتهم لرحيل فيروزآبادي.

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