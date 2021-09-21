وفاة المشير طنطاوي عن عمر ناهز 85 عاماً

المواطن - متابعة

توفي صباح اليوم المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 85 عاماً.

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

توليه وزارة الدفاع

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقاً عسكرياً لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

إحالته للتقاعد

وتولى المشير طنطاوي رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.

وأُحيل المشير للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعين مستشارًا لرئيس الجمهورية.​

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