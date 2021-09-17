وفاة مخترع الآلة الحاسبة عن عمر 81 عامًا

المواطن- متابعة

توفي مخترع الآلة الحاسبة، السير كليف سنكلير، والمُلقب بـ رائد الحوسبة المنزلية، عن عمر يناهز 81 عامًا، في منزله بلندن صباح أمس الخميس.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فقد قالت ابنته بليندا سنكلير إنه كان مصابًا بالسرطان منذ أكثر من عقد، ورغم ذلك فإنه كان لا يزال يعمل على الاختراعات حتى آخر أسبوع قبل وفاته؛ لأن ذلك كان شغفه بالحياة، وأكثر ما يحب أن يفعله.

وأضافت أنه كان مبدعًا وخياليًا ومغامرًا، متابعة: كان يرى التحدي أمرًا مثيرًا في الحياة، وكان شخصًا رائعًا، وبالطبع، كان ذكيًا جدًا ودائمًا مهتمًا بكل شيء، لافتة إلى أن ابنتها وزوجها مهندسان لذا كان يتحدث معهم عن الهندسة.

معلومات عن مخترع الآلة الحاسبة

وُلد السير كلايف عام 1940، وترك المدرسة في سن 17 عامًا، وأصبح صحفيًا تقنيًا يكتب كتيبات إرشادية متخصصة.

وفي سن الثانية والعشرين، أسس شركة سنكليرراديونيسز، وهي أول شركة له، حيث قام بتصنيع مجموعات راديو لطلب البريد، بما في ذلك أصغر راديو ترانزستور في العالم، ولاحقًا في حياته، ابتكر آلة حاسبة الجيب وأطلق عليه لقب معالج الإلكترونيات.

أطلق رجل الأعمال الملياردير البريطاني أول كمبيوتر استهلاكي ميسور التكلفة في عام 1980، بتكلفة أقل من 100 جنيه إسترليني، قبل التوسع في مشاريع أخرى مثل الساعات الرقمية وأصغر جهاز تلفزيون في العالم.

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