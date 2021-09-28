توفي 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون في حادث على طريق الدائري الثاني في المدينة المنورة.
تفاصيل حادث الدائري الثاني
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر اليوم الثلاثاء بلاغًا يفيد بوقوع حادث في تقاطع طريق علي بن أبي طالب – مع طريق الملك عبدالله ( الدائري الثاني ) ناتج عن اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية وعنايات متقدمة والقيادة الميدانية.
تصنيف الحالات
وبيّن السهلي بأنه عند وصول الفرق الإسعافية للموقع والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد 9 حالات تم تصنيفها بالشكل التالي : 4 حالات وفاة و5 إصابات حيث تم عمل اللازم إسعافيًا للمصابين ونقلهم لأقرب مستشفى.
وأضاف أنه تم التواجد في الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني في فك الحالات المحتجزة حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، مشيرًا إلى أن جميع منسوبي الجهات الحكومية المشاركة في الموقع بذلوا مجهودهم بكل احترافية وتناسق في إسعاف المصابين وفك المحتجزين.
عظم الله لكم الاجر ، ورحم الله المتوفيين ، واسال الله الشفاء العاجل للمصابين ، والله يصبر اهلهم وذويهم ، وهناك ملاحظة على مرور المدينة دائما غير مبالي فتجد دورية المرور واقفة ومشغول بالجوال وغير مبالي بالوضع فاناشد سعادة مدير عام المرور بالوقوف على الوضع والتنبيه على رجال المرور بالانتباه لعملهم وللاسف المرور غير متواجد في الفترة الصباحية وبالليل وجوده غير مجدي ، لانه في احدى المرات كنت في الدائري الثاني والطريق متوقف وجائت سيارة من كتف الطريق وخلعت المرايا وسجلت الرقم ووقفت عند دورية مرور فاخبرني ان ابلغ نجم ، فما هي وظيفته اذا ، فالآن يجب التوقف ومراجعة النفس.