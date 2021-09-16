وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

المواطن - واس

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

بيان الديوان الملكي:

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”..،،،

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة