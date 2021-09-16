وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

المواطن - واس
أعلن الديوان الملكي وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان الديوان الملكي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 9 / 2 / 1443هـ بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”..،،،
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