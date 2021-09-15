وقت اللياقة تدعو لجمعية عامة للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

المواطن - الرياض

دعا مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر المقبل في تمام الساعة 6:30 مساءً.

اجتماع الجمعية العامة:

ويعقد الاجتماع بحسب بيان وقت اللياقة على موقع السوق المالية (تداول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة الجميع وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

ولفتت وقت اللياقة إلى أن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل.

جدول الأعمال:

أما جدول أعمال الجمعية، فهو التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2021م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2024م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)، وكذلك التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 10 ديسمبر 2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09 ديسمبر 2024م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم: (الدكتور محمد بن فرج بن علي الكناني، رئيساً – عبدالعزيز بن عبد الله بن محمد الحيدري، عضواً – وسام بن حسين بن محمد الفريحي، عضواً).

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