كشف عبدالعزيز المسعد، وكيل وزارة الرياضة، في تصريحات إعلامية، حقيقة ما تردد حول رفضه استقبال بعثة النادي الأهلي التي أُرسلت إلى الرياض، بعد إعلان نتائج تقييم الحوكمة وفقًا للربع الأول بالموسم الحالي، وهو ما أظهر منع الراقي من نيل دعم وزارة الرياضة لتواجده بالفئة الخامسة.

وكيل وزارة الرياضة ينفي:

وتحدث المسعد قائلًا: “لم أرفض استقبال الفريق الذي أوفده الراقي، وآخر اتصال بيني وبين ماجد النفيعي رئيس النادي كان في الساعة التاسعة مساءً”.

فريق إستراتيجية دعم الأندية يدعم الأهلي وكل الفرق:

وأضاف وكيل وزارة الرياضة: “التقييم من سبع نقاط، الراقي حصل على 1.57 من 7، وفريق إستراتيجية دعم الأندية يقف في صف الأندية جميعها”.

وتابع المسعد: “9 سبتمبر الساعة الثالثة عصرًا هو كان آخر موعد لرفع المستندات وتقييم الأندية الذاتي لنفسها ونقوم بمراجعتها، وتقييم الربع الأول بدأ من نهاية يونيو من خلال ورش عمل مع ممثلي الأندية وفي نهاية يوليو تم إرسال نموذج تقييم معايير الحوكمة”.

واختتم وكيل وزارة الرياضة تصريحاته قائلًا: “وضحنا لكل الأندية القصور في التقييم ونعطي كل نادٍ حق الاعتراض على التقييم خلال مدة 3 أيام عمل”.

وكانت إدارة الأهلي أصدرت مساء أول أمس الاثنين بيانًا أعلنت فيه استغرابها من خروج الراقي من الأندية المستحقة للدعم مضيفة أن الفريق استوفى كل المتطلبات للحصول على تقييم الحوكمة من أجل الدعم.

وأكد النادي في بيانه أن فريقًا من موظفي النادي ذهبوا أمس الثلاثاء إلى الرياض لمناقشة موضوع الحوكمة مع المختصين في وزارة الرياضة”.