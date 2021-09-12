وليد الفراج: الاتحاد شرح القلب وجماهيره صبرت صبر أيوب !

المواطن - محمد سمعه

أثنى الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أداء الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، بعد فوزه الكبير على نادي أبها بنتيجة 6/ 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

#وليد_الفراج: #الاتحاد اليوم يشرح القلب ❤️.. الاتحاديين صبروا صبر أيوب وهم متعودين على العز 😎.. اليوم كانوا راضيين.. العميد لن يكون مكان أحد ولكنه سيعود لمكانه الطبيعي🐅 اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد #MBCAction#شاهد pic.twitter.com/wV2pJNSWAX — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 11, 2021

جماهير الاتحاد فرحت بالفريق بعد صبر أيوب !

وتحدث الفراج في حلقة السبت ببرنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “العميد شرح القلب اليوم، وجماهير العميد تعودت على العز، والفريق أصبح يحقق النتائج الإيجابية بعد صبر الجماهير صبر أيوب، واليوم عاشق العميد يستطيع التحدي لمنافسي ناديه ويقول لهم: (يا ويلكم) من العميد”.

ثلاثية في كل شوط لـ الاتحاد:

وبدأ العميد المباراة بقوة بإحراز 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو ومواطنه رومارينيو واللاعب حمدان الشمراني في الدقائق الـ21 والـ40 والـ45، بينما سجل أبها هدفه الوحيد بالشوط الأول وبالدقيقة الـ42 عبر لاعبه التونسي سعد بقير.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، واصل العميد استعراضه الهجومي ليضيف 3 أهداف عبر كل من رومارينيو وفهد المولد وهارون كمارا.

وانتهى اللقاء بفوز العميد بسداسية لهدف، ليصعد لصدارة دوري المحترفين السعودي برصيد 9 نقاط، أما أبها فتجمد رصيده عند 4 نقاط.

يذكر أن مباراة اليوم السبت، كانت المباراة الأولى للمدرب الروماني كوزمين كونترا، وذلك بعد توليه تدريب الفريق الأول بالنادي خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي.

وسيواجه العميد، نادي النصر في الجولة الخامسة من دوري المحترفين يوم السبت المقبل.

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