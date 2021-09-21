وليد جنبلاط عن أزمة المحروقات : الكهرباء أردنية والغاز مصري فأين لبنان؟

المواطن- متابعة

قال السياسي اللبناني، وليد جنبلاط، إن هناك أزمات عديدة تتعرض لها بلاده، متسائلًا عن مصير دولة لبنان.

وغرد جنبلاط عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، رابطًا بين وجود الكهرباء من الأردن، ومحاولات تمرير الغاز المصري، إضافة إلى وصول شحنات الوقود الإيرانية.

وقال: وكأن كل شيء مدروس، يعلن عن الكهرباء الأردنية والغاز المصري وهي الفرصة لبداية معالجة أزمة الكهرباء، فيأتي اجتياح المازوت الإيراني، ثم طرح سؤالًا حول النفط العراقي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من تغطية العجز في بلاده، فيقول: تسأل عن النفط العراقي وملابسات استبداله الغامضة فلا جواب انتهاءً بمسرحية انقطاع الكهرباء عن المجلس والمزايدة اللاحقة.

ثم يشير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني إلى التنقيب الإيراني، ويسأل بعد كل ذلك عن الدولة اللبنانية، ويقول: ختامها التنقيب الإيراني فأين دولة لبنان؟

أزمات متعددة في لبنان

ويشار إلى أن لبنان تعاني أزمات متعددة، تفاقمت منذ انفجار مرفأ بيروت، على وقع تقديم حكومة حسان دياب استقالتها، وفشل تشكيل حكومة، حتى الـ10 من سبتمبر الجاري، عندما نجح نجيب ميقاتي في تشكيلها.

أزمة المحروقات

وعلى رأس الأزمات التي يشهدها لبنان تأتي أزمة المحروقات التي شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة.

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