وليد عبدالله: النصر يشعر بالمسؤولية أمام تراكتور

المواطن - محمد سمعه

أكد وليد عبدالله حارس مرمى الفريق الكروي الأول في النصر على أن لاعبي الفريق والجهاز الفني يشعرون بمسؤولية مباراة تراكتور الإيراني من أجل الفوز والعبور لربع نهائي دوري أبطال آسيا.

مسؤولية كبيرة على عاتق لاعبي النصر

وتحدث وليد عبدالله في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد قائلًا: “نشعر بالمسؤولية جميعًا كلاعبين وجهاز فني، وهدفنا هو التأهل”.

وأضاف حارس العالمي: ” يجب أن نفكر في كل مباراة بمفردها والتفكير في التأهل لمونديال الأندية أمر مبكر للغاية”.

وكان النصر وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في العام الماضي لكنه خسر بطاقة التأهل للدور النهائي أمام نادي بيرسبوليس الإيراني.

توقيت المباراة

وستنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في العاصمة القطرية الدوحة كما ستنقل على قناتي Diema Sport HD و SSC 7 HD.

جدير بالذكر أن تراكتور كان أعلن الخميس الماضي عن استقالة مدربه الإيراني فراز كمالوند، وذلك قبل مواجهة العالمي مساء الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

يذكر أن العالمي سبق له وأن شارك في كأس العالم للأندية مرة واحدة وكان ذلك في عام 2000.

وكان النصر فاز على التعاون بثلاثية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مواجهة نادي تراكتور.

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