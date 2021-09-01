ولي العهد .. إنجاز عقود في سنوات

بقلم : فيصل بن سعد القرنين *

36 عامًا هي ما مر من عمر مهندس رؤية المملكة 2030 صاحب السمو في العطاء، وصاحب السمو في البناء، وصاحب سمو عزة بلادنا، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

36 عامًا مرت على كثير من الكيانات السياسية والاقتصادية في أنحاء كثيرة من العالم لم تتقدم فيها قيد أنملة!

و36 عامًا هي عمر قائد نهضة عمرها لم يتجاوز خمس سنوات فقط! ولكنها تعادل خمسين سنة من البناء المتواصل، فكيف اختصر هذا القائد الملهم العقود في سنوات؟!

لقد كانت رؤية سموه واضحة، هذا الوضوح الذي كان في بدايته محيرًا لكثير من الناس في الداخل والخارج، كان كبيرًا وعظيمًا، ولكنه عند سموه وكما قال في أكثر من حديث.. ليس هناك مستحيل!

همة تعانق عنان السماء، وصامدة كجبال طويق، وجيل من الشباب الذين راهن عليهم سموه فكسب الرهان في جولاته، وما زال هناك جولات وجولات، كلها تصب في نهضة بلادنا وتقدمها ورقيها.

كواحد من هؤلاء الشباب الذين أثر فيهم سمو الأمير محمد، وكان- حفظه الله- أكبر محفز لي ولزملائي ندين له بالفضل بعد الله فيما وصلنا إليه من نجاحات ما زالت في بداياتها، تلك البدايات التي تؤكد بأننا بإذن الله سنصل مع سموه لعام 2030 ونحن من عمالقة شباب الأعمال، ليس في وطننا فحسب، بل وفي العالم العربي بأسره.

عالم رقمي مذهل، يتقدم بالساعة في كافة القطاعات، الحكومية والخاصة، يقوده شباب سعودي طموح، آمن بطموح قائده، فما كان منه إلا أن حقق المعجزات في زمنٍ قياسي!

2030 رؤية وطن، وعزيمة قائد همته تعانق عنان السماء، وصمود جبال طويق الراسية.

في عملي أمضي الساعات والساعات، ولكنها كدقائق كلما استحضرت طموح مهندس رؤية بلادنا، فآليت على نفسي وفريق عملي ألا نقف إلا الوقفة التي تشرف وطني، وتحقق رؤية قيادتي.

* رجل أعمال – رئيس مجلس إدارة شركة معنا للاستثمار

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