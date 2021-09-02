ياسر الشهراني والشهري يضيفان هدفين لـ المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

تمكن اللاعب ياسر الشهراني من إضافة ثاني أهداف المنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والستين في شباك منتخب فيتنام، وذلك خلال مباراة الفريقين بتصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

هدفان سريعان لـ المنتخب السعودي

وتقدم الشهراني للأخضر بعد هدف التعادل الذي سجله سالم الدوسري، ثم استمر الضغط ليُسجل اللاعب صالح الشهري ثالث أهداف الأخضر بالدقيقة الـ80 من ركلة جزاء.

الأخضر يعود بقوة

يذكر أن الشوط الأول كان انتهى بتقدم منتخب فيتنام بهدف، ليضيف الأخضر 3 أهداف بالشوط الثاني مقتربًا من الحصول على أول 3 نقاط في مجموعته بالتصفيات.

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