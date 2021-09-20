ياسر المسحل يشارك بعمومية الاتحاد الخليجي لكرة القدم

المواطن - محمد سمعه

شارك ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم برئاسة رئيس الاتحاد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني الذي أقيم عبر الاتصال المرئي.

وتم اتخاذ بعض القرارات خلال الجمعية العمومية أبرزها، تأجيل بطولة كأس الخليج العربي الـ 25 لكرة القدم إلى يناير 2023 حيث ستقام في مدينة البصرة العراقية.

ومن جانبه أعرب ياسر المسحل عن سعادته بالتعاون الذي أبداه الجميع من أجل مصلحة المنتخبات الخليجية لاسيما في ظل الارتباطات الدولية خلال الفترة المقبلة.

ياسر المسحل يدعم الاتحاد العراقي

وأشار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى دعم الاتحاد الكامل لنظيره العراقي في استضافة بطولة خليجي 25، متمنيًا للاتحاد العراقي التوفيق والسداد بأن يكون في أتم الجاهزية لاستضافة الحدث الخليجي.

سبب تأجيل بطولة الخليج

يذكر أن تأجيل بطولة الخليج جاء بسبب تزامنها مع تصفيات كأس العالم 2022 مع احتفاظ العراق بحق استضافة نسخة بطولة الخليج في موعدها الجديد.

وخلال الفترة المقبلة سوف تشهد الأجندة الكروية لـ منتخبات الخليج ازدحامًا كبيرًا، حيث تتواجد ستة من المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج في نهائيات كأس العرب التي تقام في قطر من 31 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين، وهي قطر، العراق، السعودية، الإمارات، البحرين، وعُمان.

كما تشارك منتخبات السعودية والعراق وعُمان والإمارات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويُعد منتخب الكويت الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج برصيد 10 مرات حيث كان اللقب الأخير كان عام 2010.

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