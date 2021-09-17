‏الرائد يحسم ديربي القصيم بخماسية ويتربع بـ الصدارة

المواطن ـ إسلام البشبيشي

حقق فريق الرائد فوزًا مثيرًا على نظيره التعاون بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين.

الشوط الأول:

وأحرز البركاوي لاعب الرائد هدف الشوط الأول الوحيد من ركلة حرة ثابتة على حدود منطقة الجزاء، وضعها لاعب الرائد على يمين الحارس ليمنح فريقه التفوق.

ملخص الشوط الثاني المباراة:

جاء الشوط الثاني مثيرًا وغنيًّا بالأهداف، إذ شهد ستة أهداف كاملة، فقد هز ليندر تاوامبا شباك الرائد بهدف مبكر من عمر الشوط، أحرزه في الدقيقة 52 من انطلاق صافرة البداية، ولم يصبر كثيرًا لاعب التعاون إذ عاد الكرة مرة أخرى وسجل هدف آخر في الدقيقة 54، وفي الدقيقة 57 قرر لوفانور هنريقو لاعب الرائد أن يعزز الفوز بهدف آخر، وفي الدقيقة 64 حاول الغامدي إعادة فريقه لنقطة البداية بإحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64، وبعدها انقلبت المعطيات كلها إذ تعادل منصور البيشي للرائد من جديد في 69، وفي الدقيقة 71 عاد كريم البركاوي من جديد ليحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه، ولم يكتفِ عبدالله المقرن بهذه النتيجة ليسجل الهدف الخامس وينهي على آمال نادي التعاون .

وبهذا الفوز تربع نادي الرائد على عرش الصدارة برصيد 10 نقاط متخطيًا الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما هبط نادي التعاون إلى المركز الخامس عشر بنقطتين.

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