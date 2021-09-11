11 ميزة قد لا تعرفها في تطبيق تويتر

المواطن - الرياض

يحتوي تطبيق التدوينات المصغرة “تويتر” على العديد من المزايا التي قد يجعلها الكثيرون وربما تكون لها فوائد في إنجاز المهام اليومية والتواصل مع الآخرين.

وأوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن تطبيق “تويتر” يحتوي على مزايا مهمة ومن خلال معرفتها يصبح التعامل مع التطبيق أسهل.

11 ميزة مهمة

وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” “احترف استخدام تطبيق تويتر! هناك مزايا كثيرة أغلبنا لا يعرفها!، جمعت لكم في هذا المقطع 11 ميزة مهمة من مزايا تويتر لتسهيل تعاملنا مع التطبيق قد تُعرف بعضها لأول مرة..

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الاطلاع ومعرفة مزايا تطبيق تويتر من خلال المقطع التالي:

احترف استخدام تطبيق تويتر! هناك مزايا كثيرة أغلبنا لا يعرفها!

جمعت لكم في هذا المقطع 11 ميزة مهمة من مزايا تويتر لتسهيل تعاملنا مع التطبيق قد تعرف بعضها لأول مرة. pic.twitter.com/XgFkJJ6s0Z — عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) September 8, 2021

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة