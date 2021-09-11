أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التحول والتمكين (الرياض).

– مشرف البحث الكمي (الرياض).

– مدير الرؤى والتحليلات (الرياض).

– مدير الحوكمة (الرياض).

– مدير تنفيذ الإستراتيجية (الرياض).

– مشرف البحث النوعي (الرياض).

– مستشار بالشؤون الإدارية والمالية (المدينة المنورة).

– مستشار تقنية المعلومات (المدينة المنورة).

– مستشار الإستراتيجية وقياس الأداء (المدينة المنورة).

– مستشار الخدمات المشتركة والمشتريات (المدينة المنورة).

– مستشار تحليل الأعمال (المدينة المنورة).

طريقة التقديم على وظائف إمداد:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)