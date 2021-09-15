15 جامعة سعودية ضمن تصنيف التايمز 2022

المواطن - الرياض

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز للجامعات العالمية 2022 بزيادة قدرها 50 % عن العام الماضي.

ورفع وزير التعليم الشكر إلى مقام القيادة الرشيدة -حفظها الله- على الإنجازات المتوالية في قطاع التعليم، وما تحقق بدعمها اليوم من دخول 15 جامعة سعودية في تصنيف التايمز وما سبقها من ارتفاع ترتيب الجامعات في تصنيف شنغهاي، وتصنيف QS، لتؤكد الجامعات السعودية قدرتها على المنافسة عالمياً.

ترتيب الجامعات السعودية

وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 190 عالميًا والأول على مستوى السعودية، تلاها جامعة الفيصل وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وشهد هذا العام دخول 5 جامعات جديدة وهي جامعة حائل، جامعة تبوك، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة جدة، وجامعة الطائف.

ما هو تصنيف التايمز ؟

يعتمد تصنيف “التايمز” عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، وهي: حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وعدد الحاصلين على درجة البكالوريوس، ودَخْل الجامعة، وسُمعة المؤسسة في البحوث، ودَخْل المؤسسة من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، والاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلّم، وسمعة المؤسسة.

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