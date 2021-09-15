أعلنت وزارة الرياضة، متمثلة في فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، عدم تمكن الأهلي من الحصول على الدعم، بعد حصول 15 ناديًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين على الدعم وفق نتائج تقييم الربع الأول لمبادرة الحوكمة في الموسم الرياضي الحالي.

الفتح الأكثر تطبيقًا للحوكمة بـ دوري محمد بن سلمان:

وجاء نادي الفتح الأعلى تقييمًا برصيد 6,06 نقاط ليحصل على دعم قدره 5 ملايين ريال، ثم الاتفاق ثانيًا برصيد 3 ملايين ريال وسيحصل كل من التعاون والهلال والطائي والشباب والفيصلي والحزم والفيحاء على 3 ملايين ريال كدعم، بينما سينال كل من الباطن والنصر والاتحاد والرائد مليوني ريال كدعم، بينما سيحصل كل من ضمك وأبها على مليون ريال لكل فريق.

الأهلي يعاني من الديون:

يذكر أن ماجد النفيعي رئيس الأهلي كان أعلن عبر تغريدات له في حسابه في “تويتر” أن الراقي يعاني من آثار بعض الديون حيث يسددها النادي خلال الفترة الحالية.