أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمجمع العيادات الطبية في محافظة الأحساء.

تفاصيل وظائف جامعة الملك فيصل:

وأبرزت العمادة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب (عدد 3 وظائف).

– طبيب مقيم/ طب عام (عدد وظيفتين).

– أخصائي (عدد 5 وظائف).

– أخصائي أول.

– فني (عدد 4 وظائف).

شروط وظائف جامعة الملك فيصل:

وبيّنت العمادة، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.

– أن يكون حاصلًا على شهادة التصنيف المهني + بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– اجتياز متطلبات الجامعة لشغل تلك الوظائف.

طريقة التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وأوضحت العمادة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021م؛ ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط وتخصصات الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)