أعلنت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة:

وأبرزت المدينة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي الجودة والتميز المؤسسي.

– أخصائي تطوير الأعمال.

– مسؤول التميز المؤسسي.

– أخصائي نمذجة البيانات.

– خبير أبحاث الطاقة.

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية.

– أخصائي إدارة أمن المعلومات والامتثال.

– أخصائي نظم إدارة أمن المعلومات.

– مشرف أداء المبادرات.

– أخصائي عمليات الملكية الفكرية.

– أخصائي أول تخطيط وتوظيف القوى العاملة.

– أخصائي الرواتب.

– أخصائي تخطيط ودعم المشاريع.

– باحث أول/ الطاقة الذرية والمتجددة.

– أخصائي أول مركز عمليات الأمن والاستجابة للحوادث.

– مترجم أول.

التقديم على وظائف مدينة الملك عبدالله للطاقة:

وأوضحت المدينة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)