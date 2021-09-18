أعلنت أمانة محافظة الأحساء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (18) وظيفة شاغرة للجنسين، على فئة بند الأجور والمستخدمين بنظام التعاقد، لحمَلة شهادة الثانوية العامة؛ وذلك للعمل بالأمانة للبلديات المرتبطة (يبرين، وسلوى، والبطحاء).

تفاصيل وظائف أمانة الأحساء:

وأبرزت الأمانة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراسل (للرجال).

– ملاحظ خدمات (للرجال).

– مغسل موتى (عدد وظيفتين/ للرجال).

– ملاحظ خدمات (عدد 11 وظيفة/ للنساء).

– مراسل (للنساء).

– مغسلة موتى (عدد وظيفتين/ للنساء).

شروط وظائف أمانة الأحساء:

وبيّنت الأمانة، أنَّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وحسن السيرة والسلوك.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية كحد أدنى، وإرفاقها مع الطلب.

– أن يكون المتقدم قد تم تسجيله بموقع وزارة الموارد البشرية على نظام (ساعد) الخاص بتوظيف خريجي الثانوية عند تاريخ الإعلان.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا.

– أن يكون المتقدم غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة في الوقت الحاضر وغير مطالب بفترة حظر سواء للاستقالة أو الفصل حسب النظام.

– اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من قبل اللجنة المشكلة للتعيين.

– استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.

– أن يتم تحديد رقم الجوال الأساسي والعنوان للمتقدم ومن لم يوضح ذلك يستبعد من الترشيح.

– لا يترتب على الطلبات أي التزام بالتوظيف نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء المقابلات واجتياز المرشحين للوظائف ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف بعد الانتهاء من أعمال اللجنة.

– التقديم على وظيفة واحدة فقط ومن يثبت تقدمه على أكثر من وظيفة يستبعد تلقائيًا.

– هوية وطنية سارية المفعول وإرفاقها مع الطلب.

التقديم على وظائف أمانة الأحساء:

وأوضحت الأمانة، أنّ التقديم مُتاح من خلال بوابة الأمانة الإلكترونية، وذلك بدءًا من تاريخ 3 أكتوبر 2021م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 12 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)