أعلنت أمانة محافظة الطائف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (20) وظيفة هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، على المرتبتين السابعة والثامنة، وترغب بشغلها بنظام التعاقد لحمَلة شهادات الشهادة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الأمانة.

تفاصيل وظائف أمانة محافظة الطائف:

وبيّنت الأمانة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

الوظائف الرجالية:

– مهندس مدني مساعد (عدد 5 وظائف).

– مهندس معماري مساعد (عدد وظيفتين).

– مهندس حاسب آلي مساعد.

– أخصائي أمن معلومات.

– فني دعم.

الوظائف النسائية:

– مهندس مدني مساعد (عدد 3 وظائف).

– مهندس معماري مساعد (عدد 3 وظائف).

– مهندس تنسيق مواقع مساعد.

– مهندس تخطيط مساعد.

– أخصائي أمن معلومات مساعد.

– مطور برامج مساعد.

طريقة التقديم على وظائف أمانة الطائف:

وأوضحت الأمانة، أنّ التقديم مُتاحٌ من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 25 صفر 1443هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 29 صفر 1443هـ.