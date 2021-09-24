أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وهندسية وفنية وأمنية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– مساعد مدير مشاريع/ مكتب التحول (الرياض).

– محلل اتفاقيات سلسلة الإمدادات (الرياض).

– محلل نظم المستخدم النهائي (الرياض).

– محلل أول لإدارة الأداء (الرياض).

– مدير قسم الشبكات (الرياض).

– مستشار قانوني ثانٍ (الرياض).

– مساعد مندوب مشتريات (الرياض).

– منسق خدمات العقود (الرياض).

– ممثل توظيف أول (الرياض).

– ممثل توظيف ثانٍ (الرياض).

– محلل التكامل (الرياض).

– محلل الشبكات (الرياض).

– سكرتير أول (الرياض).

– سكرتير ثانٍ (الرياض).

– مساعد تحضير أول (الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– كاتب (الرياض).

– استشاري عناية مركزة (الرياض).

– كبير أخصائيي علاج تنفسي (الرياض).

– كبير التقنيين الطبيين (الرياض).

– مدير الإنشاءات والهندسة المدنية (الرياض).

– فني معدات إطفاء/ ضابط طوارئ ثانٍ (الرياض).

– رجل أمن ثانٍ (الرياض).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)