كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر عن القائمة المستدعاة لمواجهة منتخبي اليابان والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في قطر.

قائمة الأخضر

وجاءت قائمة المنتخب السعودي مكونة من: “محمد العويس، زيد البواردي، فواز القرني، محمد اليامي في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع تواجد كل من محمد خبراني، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، علي البليهي، سعود عبدالحميد، حسين قاسم، سلطان الغنام، ياسر الشهراني.

وفي خط الوسط كل من ناصر الدوسري، علي الحسن، عبدالإله المالكي، محمد كنو، سامي النجعي، سلمان الفرج، محمد الكويكبي.

وفي خط الهجوم كل من فهد المولد، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن العبود، أيمن يحيى، صالح الشهري، فراس البريكان.

موعد مباراتي السعودية ضد اليابان والصين

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره الياباني يوم الخميس 7 أكتوبر في ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

ثم يواجه المنتخب الصيني بالجولة الرابعة من التصفيات يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.